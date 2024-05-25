Есть интересные лайфхаки, которые могут помочь вам правильно стирать подушки, чтобы они снова были мягкие и пушистые.

Если вы воспользуетесь правильными лайфхаками, то сможете правильно стирать свои подушки. Более того, они снова станут мягкими и пушистыми.

Как стирать подушки в стиральной машине

Если у вас есть пуховые подушки или подушки из полиэфирного волокна, их можно стирать в машине. В идеале используйте стиральную машину с передней загрузкой или стиральную машину с верхней загрузкой без центральной мешалки, чтобы подушки имели больше места для перемещения в стиральной машине.

Подушки из латекса, памяти или геля из пены памяти следует стирать вручную. Перемешивание мойки может привести к разбивке пены на части.

Предварительно обработайте видимые пятна. Снимите наволочки и чехлы и проверьте подушки на наличие крови, макияжа или других пятен. Нанесите на пятна небольшое количество пятновыводителя на основе энзимов или качественного моющего средства и обработайте их щеткой с мягкой щетиной. Дайте чистящему средству подействовать не менее 15 минут перед стиркой подушки.

Выберите циклы стирки. Используйте холодную или теплую воду, бережный цикл, высокий доступный уровень воды и добавьте небольшое количество моющего средства (пару чайных ложек).

Загрузите стиральную машину правильно. Если вы используете стиральную машину с передней или верхней загрузкой, добавьте несколько белых банных полотенец, чтобы стиральная машина не вышла из строя. Если у вас есть стиральная машина с центральной мешалкой, важно постирать по крайней мере две подушки, чтобы сбалансировать машину.

Добавьте дополнительный цикл полоскания. После завершения цикла проведите дополнительное полоскание подушек, чтобы убедиться, что все моющее средство смыто.

Распушите и высушите подушки. Извлеките подушки из стиральной машины и разрыхлите начинку. Чтобы помочь подушкам быстрее высохнуть и разбить сгустки наполнителя, добавьте шерстяные мячики для сушки или чистые теннисные мячи. Используйте на слабом или среднем огне и выключайте сушилку каждые 15 минут, чтобы вручную разрыхли подушки. Вы также можете дать подушкам высохнуть на воздухе, но часто переворачивайте их и разрыхляйте.

Как правильно стирать подушки вручную

Преимущество ручной стирки подушек (это можно делать в ванне): это подходит для всех типов подушек, поскольку вы можете контролировать степень шевеления.

Минус? Обычно подушки высыхают длиннее – наши руки не так эффективно удаляют воду для полоскания, как стиральная машина.

Предварительно обработайте видимые пятна. Снимите наволочки и чехлы и осмотрите подушки на наличие пятен. Нанесите на пятна небольшое количество пятновыводителя на основе энзимов или качественного моющего средства и обработайте их щеткой с мягкой щетиной. Дайте чистящее средство не менее 15 минут.

Смешайте моющий раствор. Убедитесь, что ванна блестяще чиста, наполните ее теплой водой и примерно двумя чайными ложками мягкого моющего средства. Убедитесь, что воды достаточно для погружения подушек.

Потрясите подушки в мыльной воде. Снимите с подушек защитный чехол и полностью окуните их в мыльный раствор. Дайте им пропитаться примерно на 10 минут, а затем осторожно разомните подушку в течение примерно 5 минут, чтобы моющий раствор пропитался сквозь наполнитель.

Хорошо промойте. Слейте мыльную воду и снова наполните ванную прохладной водой. Опустите подушки и месите еще 5 минут, чтобы осторожно удалить пену. Несколько раз сливайте и наполняйте ванну чистой водой, пока пена не прекратится. Осторожно сожмите подушки, чтобы удалить воду, но не выкручивайте их.

Впитывают излишнюю влагу. Используйте толстые, тяжелые банные полотенца, чтобы завернуть подушки и впитать как можно больше воды. Подушки из пуха и полиэстера следует разрыхлить, а затем можно бросить в сушилку. Поролоновые подушки следует разместить на проветриваемой поверхности, подальше от прямого тепла и солнечного света. Дайте достаточно времени для высыхания – это может занять целый день.

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