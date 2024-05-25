Якщо вентилятор ноутбука починає видавати надмірний шум - це вказує на основну проблему, яка може вплинути на продуктивність і довговічність вашого ноутбука.

Хоча зазвичай ноутбуки працюють безшумно, невеликий шум вентилятора іноді є стандартним.

Це спосіб вашого ноутбука сказати, що він справляється з вимогливими завданнями і тому йому необхідно щоб вентилятор працював на повну потужність, щоб підтримувати його охолодження.

Як вирішити проблему, якщо ноутбук дуже шумить під час роботи?

Виявляється, зупинити шум вентилятора процесора вашого ноутбука досить легко.

Змініть положення ноутбука. Хоча ноутбуки дозволяють працювати будь-де, деякі поверхні або положення блокують вентиляційні отвори. Якщо ви тривалий час використовуєте ноутбук в одному місці, спробуйте змінити положення або використовувати підставку для ноутбука. Обмежений потік повітря часто призводить до перегріву машини та переробки вентилятора.

Зупиніть процеси фону. На ноутбуках зазвичай у фоновому режимі працює кілька програм, які споживають ресурси.

Очистіть вентиляційні отвори. Регулярне очищення вентиляційних отворів та вентилятора ноутбука може значно зменшити накопичення пилу та покращити потік повітря.

Управління налаштуваннями живлення. Незалежно від того, ви використовуєте ноутбук з Windows або MacBook, ви можете налаштувати параметри живлення вашого ноутбука. Режим енергозбереження або заощадження батареї знизить обчислювальну потужність процесора, що, у свою чергу, може знизити активність вентилятора.

Оновіть драйвери та BIOS ноутбука. Застарілі драйвери або версії BIOS іноді можуть призводити до збоїв у роботі вентилятора. Хоча ці оновлення зазвичай виконуються автоматично, рекомендується періодично перевіряти та інсталювати останні оновлення.

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