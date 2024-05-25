Если вентилятор вашего ноутбука начинает издавать чрезмерный шум - это указывает на основную проблему, которая может повлиять на производительность и долговечность вашего ноутбука.

Хотя обычно ноутбуки работают бесшумно, небольшой шум вентилятора время от времени является стандартным.

Это способ вашего ноутбука сказать, что он справляется с требовательными задачами и поэтому ему необходимо, чтобы вентилятор работал на полную мощность, чтобы поддерживать его охлаждение.

Как решить проблему, если ноутбук сильно шумит во время работы?

Оказывается, остановить шум вентилятора процессора вашего ноутбука довольно просто.

Измените положение ноутбука. Хотя ноутбуки позволяют работать где угодно, некоторые поверхности или положения блокируют вентиляционные отверстия. Если вы долгое время используете ноутбук в одном и том же месте, попробуйте изменить положение или использовать подставку для ноутбука. Ограниченный поток воздуха часто приводит к перегреву машины и переработке вентилятора.

Остановите фоновые процессы. На ноутбуках обычно в фоновом режиме работает несколько программ, которые потребляют ресурсы.

Очистите вентиляционные отверстия. Регулярная очистка вентиляционных отверстий и вентилятора ноутбука может значительно уменьшить накопление пыли и улучшить поток воздуха.

Управление настройками питания. Независимо от того, используете ли вы ноутбук с Windows или MacBook , вы можете настроить параметры питания вашего ноутбука. Режим энергосбережения или экономии заряда батареи снизит вычислительную мощность процессора, что, в свою очередь, может снизить активность вентилятора.

Обновите драйверы и BIOS ноутбука . Устаревшие драйверы или версии BIOS иногда могут приводить к сбоям в работе вентилятора. Хотя эти обновления обычно выполняются автоматически, рекомендуется периодически проверять и устанавливать последние обновления.

Читайте также:

Как продлить время работы ноутбука, если нет света: полезные лайфхаки

Ноутбук внезапно выключился и больше не включается: 3 шага для решения проблемы

Что делать, если ноутбук завис: главные причины и как действовать