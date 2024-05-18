Коли трафік закінчується, мобільні користувачі покладаються на Wi-Fi для підключення телефону до Інтернету.

Однак ситуація з підключенням до Інтернету може ускладнитися, якщо ви виявите, що Wi-Fi не працює на Android.

Експерти представили кілька простих рішень, які допоможуть повернути ваш Wi-Fi на телефон у нормальний стан.

Причини , через які на вашому телефоні не працює Wi-Fi на Андроїді:

Проблема підключення до Інтернету.

Неправильні налаштування Інтернету на телефоні Android.

Обмеження від адміністратора роутера.

Проблема з автентифікацією Wi-Fi.

Як виправити Wi-Fi на Android?

Вимкніть та перезапустіть з'єднання Wi-Fi. Коли справа доходить до того, що Wi-Fi не працює на телефоні Android, перше, що ви можете спробувати зробити, це вимкнути та перезапустити з'єднання Wi-Fi.

Видаліть та знову підключіть мережу. Якщо інші мобільні телефони, крім вашого, можуть підключатися до Інтернету через Wi-Fi, проблема Wi-Fi не працює може бути пов'язана з неправильними налаштуваннями вашого телефону Android.

Настроювання статичної IP-адреси.

Статична IP-адреса — це фіксований номер адреси, який зазвичай налаштовується вручну. При цьому динамічна IP-адреса автоматично виділяється маршрутизатором і буде змінена під час її перезапуску.

Перевірте та оновіть на телефоні оновлення.

Необхідно регулярно оновлювати операційну систему. Це пов'язано з тим, що виробник може виправити помилки у наступному оновленні.

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