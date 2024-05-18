Однак ситуація з підключенням до Інтернету може ускладнитися, якщо ви виявите, що Wi-Fi не працює на Android.
Експерти представили кілька простих рішень, які допоможуть повернути ваш Wi-Fi на телефон у нормальний стан.
Причини , через які на вашому телефоні не працює Wi-Fi на Андроїді:
- Проблема підключення до Інтернету.
- Неправильні налаштування Інтернету на телефоні Android.
- Обмеження від адміністратора роутера.
- Проблема з автентифікацією Wi-Fi.
Як виправити Wi-Fi на Android?
Вимкніть та перезапустіть з'єднання Wi-Fi. Коли справа доходить до того, що Wi-Fi не працює на телефоні Android, перше, що ви можете спробувати зробити, це вимкнути та перезапустити з'єднання Wi-Fi.
Видаліть та знову підключіть мережу. Якщо інші мобільні телефони, крім вашого, можуть підключатися до Інтернету через Wi-Fi, проблема Wi-Fi не працює може бути пов'язана з неправильними налаштуваннями вашого телефону Android.
Настроювання статичної IP-адреси.
Статична IP-адреса — це фіксований номер адреси, який зазвичай налаштовується вручну. При цьому динамічна IP-адреса автоматично виділяється маршрутизатором і буде змінена під час її перезапуску.
Перевірте та оновіть на телефоні оновлення.
Необхідно регулярно оновлювати операційну систему. Це пов'язано з тим, що виробник може виправити помилки у наступному оновленні.
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