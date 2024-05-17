Однією із найстаріших проблем всіх користувачів ноутбуків є короткий час автономної роботи їх пристроїв.

Люди роблять все можливе, щоб ще трохи продовжити термін служби акумуляторів своїх ноутбуків.

У цій статті ми дамо кілька порад, які допоможуть вам максимально збільшити час автономної роботи ноутбука.

Як продовжити час роботи ноутбука, якщо немає світла?

Спосіб 1: налаштуйте яскравість екрана ноутбука.

Одним із найбільших пожирачів заряду батареї на будь-якому сучасному портативному пристрої, яким у нашому випадку є ноутбук, є дисплей. Зменшення яскравості екрана – чудовий спосіб значно збільшити час автономної роботи вашого ноутбука.

Спосіб 2: Вимкніть дисплей після деякого часу бездіяльності.

Якщо ви залишите ноутбук на пару хвилин, його екран все одно буде увімкнено, що призведе до непотрібного розряду акумулятора. Таким чином, ви можете налаштувати вимкнення екрану через короткий проміжок часу та заощадити трохи енергії, поки ви не користуєтесь ноутбуком.

Спосіб 3. Вимкніть пристрої Bluetooth та Wi-Fi.

Ваш ноутбук, ймовірно, має порт Bluetooth, який також може сильно розряджати акумулятор. Тому що порти Bluetooth та подібні компоненти використовують акумулятор ноутбука просто для увімкнення.

Метод 4: Режим сну ноутбука.

Коли ваш ноутбук переходить в режим сну, він використовує дуже невелику кількість енергії для живлення своєї оперативної пам'яті і збереження поточного стану вашої системи в пам'яті, що дозволяє вашому ноутбуку вийти зі сплячого режиму всього за кілька секунд.

Спосіб 5: Вимкнути синхронізацію даних ноутбука.

Програмне забезпечення для синхронізації файлів, що працює у фоновому режимі, збільшує навантаження на батарею вашого ноутбука. Не дивуйтеся, якщо батарея розряджається швидше, ніж зазвичай.

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