На щастя, є кілька способів виправити або, швидше, зламати рекламну службу Xiaomi, щоб отримати приємні враження від використання смартфона.

Експерти назвали способи, як можна вимкнути рекламу на смартфонах Xiaomi Redmi.

Спершу відключіть авторизацію реклами на смартфоні Xiaomi.

Зайдіть у програму «Налаштування» на своєму телефоні та перейдіть до «Додаткові налаштування», потім виберіть «Авторизація та відгук» та відключіть «msa».

Тепер ця опція на Xiaomi може не відключитись при першій спробі, тому, якщо вона видасть помилку, просто спробуйте відключити її ще раз, і це має статися цього разу.

Якщо вимкнути дозвіл на показ реклами Xiaomi, такі програми, як «Браузер», «Безпека», «Завантаження» тощо, більше не матимуть дозволу на показ реклами. Крім того, це запобігає скасування алгоритму, що відображає рекламу, тому ви не побачите повторення реклами на своєму смартфоні Xiaomi.

Вимкнення рекламних служб вручну із системних програм MIUI.

Рекламні оголошення на Xiaomi , які ви отримуєте щодня в MIUI, зазвичай завантажуються з таких програм, як «Диспетчер файлів», «Музика», «Завантаження», «Браузер» і т. д. З цією проблемою можна легко впоратися, покопавшись в опціях у меню та відключивши « Рекомендації ».

Вимкнути рекламний трекер Xiaomi .

Зрештою, давайте відключимо службу, яка відстежує ваші шаблони використання, щоб відображати рекламу для конкретних користувачів Xiaomi.

Відкрийте програму «Налаштування» на смартфоні Xiaomi, перейдіть до «Додаткові налаштування» > «Конфіденційність» > «Рекламні послуги» та вимкніть «Рекомендацію з персоналізованої реклами».

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