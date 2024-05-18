Такий крабовий салат зникне зі столу за лічені хвилини, адже у ньому гармонійно поєдналися і улюблені смаки, і бюджетність, і оригінальність.

Цей варіант крабового салату називається «Червоне море» і його смак сподобаєтсья всім, хто любить страви із крабовими паличками. Рецептом поділилася фудблогерка «zhuravlina_cooking».

Отже, для приготування цього крабового салату «Червоне море» знадобляться такі інгредієнти: крабові палички - 180-200 гр, помідори - 3 шт. (450 гр), перець болгарський - 1 шт. великий (200 гр), часник - 2-3 зубчика, сир твердий - 70-80 гр, майонез - 2-3 ст.л., сіль та перець за смаком.

Крабовий салат "Червоне море".

Приготування салату «Червоне море» дуже просте. Крабові палички слід нарізати соломкою. Також нарізаємо соломкою помідори і червоний солодкий перець. Щоб позбавити крабовий салат зайвої вологи з помідорів можна вирізати серцевину.

Твердий сир натираємо на терці і додаємо до інших інгредієнтів. Часник натираємо і теж викладаємо у миску.

Крабовий салат "Червоне море".

Тепер у салат додаємо перець, сіль, майонез, перемішуємо і можна пригощатись!

За бажанням, до салату «Червоне море» із крабовими паличками можна додати подрібнену зелень.

Також перед подачею на стіл салат «Червоне море» можна додатковоо притрусити потертим сиром.

Крабовий салат "Червоне море".

Раніше нутриціолог і екпертка зі схуднення Людмила Матішинець розповіла, як правильно обирати крабові палички. Перше, що вона порадила покупцям - переконайтеся, що продукт містить не менше 30-40% сурімі.

Якщо на упаковці відсотки не вказані, обирайте продукт, де сурімі перша складова у списку.

Обирати крабові палички, за її словами, краще у вакуумній упаковці, щоб уникнути доступу повітря. Палички в інших упаковках можуть мати скорочений термін придатності через вологу.

Останні новини України:

Рецепт ароматної закуски з крабовими паличками.

Рецепт шедевральної закуски з крабовими паличками на Великдень: це дуже смачно.

Яскравий крабовий салат на Великдень, який всі полюблять: оригінально і смачно.