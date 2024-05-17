Якщо ви працюєте з дому, вам також може бути важливо якнайшвидше відновити роботу мобільного інтернету в телефоні.
Отже, як вирішити проблему з непрацездатністю мобільного інтернету на Android?
Один із найпопулярніших і найпростіших способів вирішити проблему з непрацюючими мобільними даними на телефоні Android – перевірити налаштування режиму польоту. Оскільки режим польоту тимчасово блокує мережі SIM, мобільний інтернет не працює.
Просто вимкніть режим польоту в телефоні, якщо він вже увімкнено.
Перевірте, чи ви використовуєте правильну мобільну мережу. Ще одна проста, але зазвичай ігнорована причина, через яку мобільні дані Android не працюють, - це вибір неправильної мобільної мережі. Отже, спочатку переконайтеся, що ви використовуєте правильний мережевий режим для свого пристрою та увімкнули правильні налаштування.
Існують різні моделі телефонів Android з різними вимогами, тому перед використанням пристрою необхідно перевірити налаштування мережі.
Перезавантажте телефон Android.
Ще один простий спосіб вирішити проблему з непрацюючими мобільними даними телефону Android - просто перезавантажити пристрій. І чому? Що ж, щоразу, коли ви перезавантажуєте свій пристрій Android, всі системні процеси будуть перезапущені, включаючи мережеві процеси у фоновому режимі, що усуне більшість проблем, пов'язаних із мережею.
Вийміть, очистіть, вставте SIM-картку Android. Багато хто з нас винен у тому, що ніколи не відкривають відсік для SIM-картки після того, як вставили SIM-картку, коли пристрій використовується. З цієї причини іноді SIM-картка може працювати неправильно .
Очистіть розділ відновлення кешу.
Ще один простий спосіб вирішити проблему з непрацюючим мобільним інтернетом на телефоні Android - очистити розділ кеша за допомогою відновлення пристрою.
Однак доступ до меню відновлення відрізняється від пристрою до пристрою, тому ви повинні спробувати його на свій страх і ризик.
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