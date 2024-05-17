Урядом затверджено розмір мінімальних виплат пенсій для різних категорій осіб, і цей розмір залежить від кількох факторів, зокрема, від віку особи при виході на пенсію та розміру її зарплати. Крім того, значний вплив на розмір пенсії має кількість років, які особа працювала.

Про це повідомили у ПФУ.

Наприклад, для отримання пенсії у 2024 році необхідно мати певний стаж роботи: для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 31 рік стажу, у 63 роки - 21 рік, а у 65 років - 15 років.

Після березневої індексації значно зросли розміри пенсій для численної групи осіб. Мінімальна виплата становить 3 370 гривень і надається в таких випадках: для осіб, які досягли 80 років та мають не менше 20 років стажу для жінок і 25 років для чоловіків; для тих, хто старше 65 років, не працює та має повний стаж.

Зараз виплати для осіб із повним стажем залежать від віку: до 70 років пенсія складає 2 980 гривень, а від 70 до 80 років - 3 240 гривень. Вважається, що стаж вважається повним при 30 роках для жінок і 35 роках для чоловіків.

Варто нагадати, що в Україні з мінімальною зарплатою у 8 тисяч грн і з 35 роками стажу можна розраховувати на пенсію, розмір якої становить лише 2 255 грн (а розмір виплати залежить від кількох характеристик).

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