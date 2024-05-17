Якщо з'явиться нова постанова про мобілізацію, яка регулюватиме це питання іншим чином, тоді буде можливість коментувати це відповідно до його змісту.

В Міноборони прокоментували ситуацію з повістками, які під час мобілізації надсилають на поштову адресу. Речник Міністерства оборони України, Дмитро Лазуткін, зазначив, що повістка може бути вважена врученою, якщо вона передана особисто громадянину в руки. Про це він сказав під час телемарафону.

Лазуткін пояснив, що в сучасний час відсутня норма в законі про мобілізацію, за якою повістка вважається врученою, якщо її просто кинули до поштової скриньки. Він відзначив, що для того, щоб повістку вважали врученою, людина повинна особисто підписати її. Таким чином, коли громадянин розписується в повістці, вона вважається врученою в цей момент.

"Немає зараз такої норми, що повістка є врученою, якщо її кинули до поштової скриньки. Вона вже вважається врученою – ні. Станом на зараз діє інша норма. Людина має особисто розписатися в повістці. І таким чином вона вже в цей момент вважається врученою", – зазначив Лазуткін.

Він також зазначив, що якщо з'явиться нова постанова про мобілізацію, яка буде регулювати це питання іншим чином або встановлювати нові правила, тоді буде можливість коментувати це відповідно до її змісту. Однак на даний момент таких змін немає.

Важливо відзначити, що у випадку невнесення оновлень у облікові дані у ТЦК та СП може бути застосована адміністративна відповідальність.

Згідно з частиною 2 статті 210 Кодексу про адмінправопорушення, за недостатнє оновлення облікових даних у встановлений термін передбачена адміністративна відповідальність. ТЦК та СП мають право накладати штрафи без складання протоколу, виносячи відповідну постанову. Цей штраф можна оскаржити через суд.

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