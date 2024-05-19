Великі українські супермаркети переглянули свої цінники на сезонні та несезонні фрукти, інформує портал Мінфін. Полуниця зараз стала дешевшою на 100 гривень за кілограм порівняно з минулим місяцем і коштує тепер лише 89,99 гривень за кілограм. Проте ціни на яблука та лимони трохи відрізняються.

Ціна полуниці

Сезон полуниці в Україні вже розпочався, і це означає, що ціни на цю ягоду почали падати. В порівнянні з минулим місяцем ціна на полуницю дуже змінилась, з 192,14 гривень за кілограм вона впала до 89,99 гривень за кілограм.

Ціна яблук

У супермаркеті Metro ціни на "українські" яблука становлять 31,09 гривень за кілограм, тоді як у Novus ціна за них становить 19,99 гривень за кілограм. Середня ціна складає 25,54 гривень за кілограм.

Ціна лимонів

Ціни на лимони зросли значно з квітня місяця. У квітні середня ціна на лимони становила 60,40 гривень за кілограм. У середині травня ціни на лимони в Megamarket складають 121,50 гривень за кілограм, а в Novus - 89,99 гривень за кілограм.

Раніше Politeka також писала про те, що ціна на один з популярних овочів сягнула дна. Йдеться про огірки, які впали в ціні до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни, стабілізувавшись на позначці 35-40 грн за кілограм на оптових ринках.

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