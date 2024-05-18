У супермаркеті журналісти вибрали вісім видів овочів для проведення досліджень - після було визначено, який овоч найнебезпечніший.

Україна має широкий вибір ранньої овочевої продукції, що зумовлено вмістом нітратів, хімічних речовин, які зараз використовуються у сільському господарстві для збільшення тривалості зберігання врожаю. Стало відомо, який овоч виявився найнебезпечнішим в Україні. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У супермаркеті журналісти вибрали вісім видів овочів для проведення досліджень: картоплю, моркву, капусту, редиску, огірки, помідори, зелену цибулю та полуницю. Після цього знімальна група вирушила на ринок.

У магазині рання продукція переважно імпортна, тоді як на ринку стверджують, що всі продукти вирощені на українських полях або в теплицях.

Отриману овочеву продукцію було відправлено до лабораторії для аналізу щодо вмісту нітратів. Таку процедуру, відповідно до державних стандартів, повинні проводити виробники, торговці та переробники, зазначають у Міністерстві агрополітики.

Також уточнюється, що всі норми та стандарти, які встановлюються на основі проведених досліджень, розробляються спільно з Міністерством охорони здоров'я. Проте існуючої єдиної таблиці не існує, і дослідні організації та лабораторії керуються декількома нормативними актами одночасно.

В результаті проведених аналізів зразків рослинної продукції, що були відібрані у торговельних мережах, виявлено перевищення максимально допустимих рівнів вмісту нітратів у редьці та полуниці. Серед продуктів, які були придбані на ринках, було виявлено перевищення максимально допустимого вмісту нітратів у редисці, картоплі, моркві та полуниці.

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