Ніщо так не говорить про літо, як вирощені в домашніх умовах хрусткі огірки, за цими апетитними овочами стоять місяці догляду, захисту та, найголовніше, обрізки.

Без правильної обрізки огірків ваші лози не зможуть рости та давати плоди.

Обрізання дуже важливе, але не єдина необхідність при вирощуванні огірків.

Чи ви берете в руки ножиці, залежить від типу вашого огірка. Кущові сорти не сильно розростаються убік, тому вони практично не вимагають обрізки.

Обрізати огірки їх потрібно лише в тому випадку, якщо вони надто товаришують із сусідніми рослинами. Обрізка не така важлива для лоз огірка, які стелиться по землі без вертикальної опори.

Справжньою метою тут є плетисті огірки. Оскільки вони залежить від вертикальної підтримки, їх необхідно тримати одному рівні. Обрізання необхідне для того, щоб лози росли у правильному напрямку.

Обрізайте рослини огірків протягом вегетаційного періоду. Слідкуйте за новими точками зростання та знищуйте їх.

Крім того, слідкуйте за пошкодженнями та хворобами, які слід негайно усунути за допомогою обрізки огірків.

Молоді рослини огірків можуть випередити себе та зацвісти, поки вони ще маленькі.

Зрізання нижніх квіток перенаправляє енергію на зростання стебла та листя, що призводить до збільшення кількості плодів у майбутньому. Крім того, ви обрізатимете гілки для молодих лоз огірків.

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