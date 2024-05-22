Якщо у вас є телефон Android з активним тарифним планом для передачі даних, ви можете використовувати його як портативну точку доступу Wi-Fi.

Тобто, ви можете підключити до телефону інші пристрої, щоб використовувати його тарифний план мобільного зв'язку для доступу до Інтернету.

Крок 1. Налаштуйте точку доступу Wi-Fi на своєму телефоні Android:

Відкрити налаштування.

Відкрийте «Мережа та Інтернет» > «Точка доступу та модему» .

Натисніть на точку доступу Wi-Fi і перемкніть перемикач поруч із пунктом «Використовувати точку доступу Wi-Fi» .

Натисніть «Пароль точки доступу» , щоб відкрити пароль точки доступу до телефону. Ви можете зберегти пароль або створити новий. Для останнього введіть надійний пароль та натисніть OK.

Увімкніть точку доступу знову.

Крок 2. Підключіть пристрої до мобільної точки доступу телефону:

Після того як ви налаштували та увімкнули точку доступу Wi-Fi на своєму телефоні Android, її можна використовувати з іншими пристроями.

Перейдіть до пристрою, який потрібно підключити до цієї точки доступу Wi-Fi на телефоні, та увімкніть його Wi-Fi.

Натисніть на з'єднання Wi-Fi вашої мобільної точки доступу, щоб підключитися до неї. Коли буде запропоновано ввести пароль, введіть пароль точки доступу телефону та натисніть "Підключитися / Приєднатися".

Після успішного підключення до точки доступу Wi-Fi телефону ви можете використовувати її як особисту точку доступу для роботи в Інтернеті.

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