Згідно з повідомленням прес-служби "ПриватБанку", здійснення грошових переказів для українців тепер полегшало.

"ПриватБанк" оголосив про запуск інноваційної функції для переказу коштів - відтепер знання номера банківської картки Visa одержувача більше не є необхідним. Про це "ПриватБанк" повідомив у своїй офіційній заяві на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням прес-служби "ПриватБанку", для здійснення грошових переказів тепер достатньо використовувати мобільний додаток "Приват24".

Користувачам достатньо вказати номер телефону одержувача коштів. Номер можна вибрати прямо зі списку контактів у телефонній книзі або ж ввести вручну, уникаючи необхідності вводу номера банківської картки.

Крім того, "ПриватБанк" оголосив про запуск акції, в рамках якої клієнти, що користуються цією послугою, можуть виграти iPhone 15 або отримати кешбек від 200 до 2000 гривень.

Для участі в акції необхідно пройти реєстрацію за вказаним посиланням, активувати послугу поповнення за номером у мобільному додатку "Приват24" і здійснити грошовий переказ на суму від 100 гривень з банківської картки Visa на номер телефону через додаток.

У "ПриватБанк" підкреслили, що кожен грошовий переказ від 100 гривень дає право на один шанс на перемогу у акції. Крім того, не існує обмежень на кількість грошових переказів. Акція буде проходити з 10 травня до 10 вересня поточного 2024 року.

Також фінансовий інститут "ПриватБанк" представив свою нову програму персональних знижок та кешбеків для клієнтів. За допомогою штучного інтелекту будуть підібиратися спеціальні пропозиції, враховуючи індивідуальні особливості кожного клієнта.

Нова програма лояльності "Привіт" стала другим великим продуктом, представленим "ПриватБанком" на роздрібному ринку у цьому році. Першим продуктом стали "Конверти" - аналоги "банок" від monobank, які отримали широке визнання під час військових дій, особливо завдяки активній ролі волонтерів.

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