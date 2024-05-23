Проте, як і будь-який інший електронний пристрій, телефон iPhone може іноді викликати проблеми, наприклад зависання екрана.

Подивіться на кожне рішення і вирішіть, яке з них найкраще підходить для вашої ситуації. Ці пропозиції повинні допомогти вам вирішити проблему.

Як виправити iPhone, який завис?

Примусово вийти із програми. Якщо ваш iPhone завис, корисним рішенням буде примусове закриття додатків. Особливо, якщо проблема виникає з конкретною програмою, проведіть пальцем вгору знизу, а потім за проблемною програмою, щоб видалити його зі списку.

Примусово перезавантажте ваш iPhone, який завис. Просте перезавантаження часто може вирішити багато проблем з електронними пристроями, і ваш iPhone не є винятком. Однак, якщо екран телефону iPhone завис, і ви не можете перезавантажити телефон звичайним способом, примусовий перезапуск може бути швидким рішенням.

Зарядіть iPhone після повного розряджання акумулятора. Як можливе рішення розгляньте можливість повної розрядки акумулятора перед зарядженням. Це може бути неможливим для користувачів телефону з повністю зарядженим iPhone, але якщо у вашого пристрою розряджено акумулятор і виникла проблема, повна розрядка акумулятора перед заряджанням може дозволити йому перезапуститися.

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