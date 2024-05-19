Коли під час відключення світла гасне світло або ми опиняємося далеко від звичайних джерел живлення, заряд нашого телефону, що залишився, раптово стає найважливішим у нашому житті.

Якщо ви все продумали заздалегідь і у вас є акумулятор, сонячний зарядний пристрій або електростанція, заряджені та готові до роботи, у вас не виникне величезної проблеми для заряджання телефону.

Але як зарядити телефон, коли немає світла і у вас немає цих речей?

Зарядьтеся в машині. Найочевидніше вирішення проблеми – це ваша машина. У більшості сучасних автомобілів вже вбудовані порти USB, а автомобільні акумулятори є досить важливим джерелом енергії.

Якщо у вашій машині є бензин, у вас навіть є найменш ефективний і найскладніший генератор у світі, а електромобілі, звичайно ж, по суті, є величезними батареями для зарядки вашого телефону, якщо немає світла.

Якщо у вашому автомобілі немає USB-порту, але ви заздалегідь подумали про покупку стартового комплекту

Вибирайте ручний зарядний пристрій Більшість із них також включають радіоприймач і ліхтарик, оскільки їх основною перевагою є зарядка вашого телефону та інших невеликих пристроїв з деяким фізичним зусиллям.

Деякі моделі оснащені можливістю заряджання від сонячної батареї або акумулятора типу ААА. За допомогою одного з них ви не доведете телефон до 100%.

Зарядіть кожний ноутбук у вашому будинку. Якщо у вас зникло живлення, увімкніть ноутбук, але не розблокуйте екран і використовуйте кабель iPhone або Android для заряджання телефону через порти USB. Більшість нових ноутбуків можуть заряджати смартфон кілька разів.

Купуйте зовнішній зарядний пристрій для заряджання телефону, якщо у вас його немає; вони є у більшості магазинів техніки. Портативні зарядні пристрої для акумуляторів телефонів стають все кращими і дешевшими.

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