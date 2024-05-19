Навіть якщо пенсіонер має достатній трудовий стаж і отримує пенсію за всіма законодавчими нормами, існують підстави для скасування виплат. Законодавство передбачає п'ять основних причин для припинення пенсійних виплат.
Підстави для скасування пенсії
Пенсійні виплати можуть бути припинені у таких випадках:
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Надання недостовірних даних. Якщо пенсію було призначено на основі документів, що містять неправдиві відомості, виплати можуть бути скасовані.
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Тривале перебування за кордоном. Якщо пенсіонер перебуває за кордоном протягом усього періоду, це може стати підставою для припинення виплат.
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Визнання особи зниклою безвісти. У разі, якщо пенсіонера визнано зниклим безвісти, пенсійні виплати припиняються.
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Неотримання пенсії протягом шести місяців. Якщо пенсіонер не забирає пенсію на пошті або не знімає гроші з пенсійної банківської картки протягом шести місяців поспіль, виплати припиняються. Раніше цей термін для банків становив один рік.
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Непроходження ідентифікації. Якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію відповідно до законодавства, виплати можуть бути припинені.
Відновлення пенсії після ідентифікації
Пенсіонери, які є внутрішньо переміщеними особами і не пройшли ідентифікацію до 31 березня, також можуть втратити свої виплати. Виплати будуть відновлені після проходження ідентифікації, і пенсіонерам буде нараховано кошти за всі пропущені місяці.
Для відновлення виплат не потрібно подавати додаткову заяву до Пенсійного фонду України.
Ідентифікацію можна пройти кількома способами:
- Особисто відвідати відділення "Ощадбанку" або ПФУ.
- Віддалена авторизація через "Дія.Підпис" на сайті електронних послуг ПФУ.
- Через відеозв'язок.
- Отримати посвідчення факту проживання у закордонній дипломатичній установі та подати ці документи до ПФУ у разі перебування за кордоном.
Джерело: 24tv
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