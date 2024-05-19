Українським пенсіонерам розповіли про п'ять основних причин, через які вони можуть втратити свою пенсію.

Навіть якщо пенсіонер має достатній трудовий стаж і отримує пенсію за всіма законодавчими нормами, існують підстави для скасування виплат. Законодавство передбачає п'ять основних причин для припинення пенсійних виплат.

Підстави для скасування пенсії

Пенсійні виплати можуть бути припинені у таких випадках:

Надання недостовірних даних. Якщо пенсію було призначено на основі документів, що містять неправдиві відомості, виплати можуть бути скасовані. Тривале перебування за кордоном. Якщо пенсіонер перебуває за кордоном протягом усього періоду, це може стати підставою для припинення виплат. Визнання особи зниклою безвісти. У разі, якщо пенсіонера визнано зниклим безвісти, пенсійні виплати припиняються. Неотримання пенсії протягом шести місяців. Якщо пенсіонер не забирає пенсію на пошті або не знімає гроші з пенсійної банківської картки протягом шести місяців поспіль, виплати припиняються. Раніше цей термін для банків становив один рік. Непроходження ідентифікації. Якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію відповідно до законодавства, виплати можуть бути припинені.

Відновлення пенсії після ідентифікації

Пенсіонери, які є внутрішньо переміщеними особами і не пройшли ідентифікацію до 31 березня, також можуть втратити свої виплати. Виплати будуть відновлені після проходження ідентифікації, і пенсіонерам буде нараховано кошти за всі пропущені місяці.

Для відновлення виплат не потрібно подавати додаткову заяву до Пенсійного фонду України.

Ідентифікацію можна пройти кількома способами:

Особисто відвідати відділення "Ощадбанку" або ПФУ.

Віддалена авторизація через "Дія.Підпис" на сайті електронних послуг ПФУ.

Через відеозв'язок.

Отримати посвідчення факту проживання у закордонній дипломатичній установі та подати ці документи до ПФУ у разі перебування за кордоном.

Джерело: 24tv

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