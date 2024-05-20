Боріться зі шкідниками природним шляхом та підвищуйте врожайність перцю за допомогою цих корисних рослин.

Представлені тут рослини-компаньйони перцю відіграють різну роль, підвищуючи врожайність цього овоча за рахунок боротьби зі шкідниками, бур'янами та покращення ґрунту.

Ось кілька рослин, які можна садити разом із перцем:

Гострий перець чері можна садити як пастки по периметру рослин болгарського перцю, щоб відвернути шкідників від основного врожаю.

Посадіть редиску біля перцю у відкритий ґрунт. Рослини редис служать пасткою для блішок. Ці чорні жуки прогризають отвори в листі і можуть затримувати зростання рослин. Блошки є проблемою для перцю, а також баклажанів і томатів.

Цибулю та часник також можна посадити біля перцю у відкритий ґрунт.

Посадка часнику та цибулі між перцями – простий спосіб відлякати зелену попелицю. Цю стратегію можна використовувати з будь-якою культурою, ураженою зеленою попелицею.

Кріп. Незважаючи на всю цю активність комах, кріп досить продуктивний, щоб забезпечити листя як вам, так і гусеницям.

Кінза. Для залучення корисних комах нам потрібні саме квіти! Як і кріп, маленькі нектарники в квіткових головках кінзи приваблюють паразитоїдів, сонечок, золотоок і мух, які харчуються дрібними м'якотілими шкідниками, які можуть нашкодити перцю.

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