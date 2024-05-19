Як правило, час посіву насіння помідорів становить приблизно 6–8 тижнів до останньої очікуваної дати весняних заморозків.

Висаджуйте розсаду помідорів у відкритому ґрунті приблизно через 2 тижні після цієї дати.

Інший спосіб підрахувати дату посадки помідорів - запланувати висадку міцних саджанців на городі, коли нічні температури вдень і вночі будуть теплими і без заморозків.

Вирощування помідорів із насіння займає близько шести-восьми тижнів від посіву до пересадки.

Занадто ранній посів насіння помідорів у приміщенні призводить до того, що розсада виходить довгонога і переросла.

Міцним і здоровим саджанцям помідорів потрібно багато світла. Занадто мало світла призводить до того, що саджанці витягуються і витягуються, а зрештою перекидаються.

Ідеальне місце для посіву насіння помідорів – під лампою для вирощування, де ви самі контролюєте кількість світла.

Надмірний полив помідорів - один із найшвидших способів вбити ніжні сходи, тому стежте за вологістю ґрунту. Воно має бути трохи вологим, але не мокрим. Розпилювач - зручний спосіб зволожити ґрунт.

Ви підійшли до останнього та дуже важливого етапу вирощування помідорів із насіння! Як тільки ви досягнете останньої дати весняних заморозків, настав час загартувати розсаду помідорів.

Загартовування - це процес, при якому вирощені в приміщенні саджанці помідорів акліматизуються до відкритого саду. Очікуйте, що цей процес триватиме п'ять-сім днів.

Спочатку поставте розсаду помідорів на кілька годин на відкрите повітря в тінь. Поверніть їх у будинок тієї ж ночі. Продовжуйте виставляти саджанці помідорів на вулицю, поступово щодня піддаючи їх більшій кількості сонячного світла.

Помідори будуть готові до пересадки на город протягом тижня.

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