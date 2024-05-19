Висаджуйте розсаду помідорів у відкритому ґрунті приблизно через 2 тижні після цієї дати.

Інший спосіб підрахувати дату посадки помідорів - запланувати висадку міцних саджанців на городі, коли нічні температури вдень і вночі будуть теплими і без заморозків.

Вирощування помідорів із насіння займає близько шести-восьми тижнів від посіву до пересадки.

Занадто ранній посів насіння помідорів у приміщенні призводить до того, що розсада виходить довгонога і переросла.

Міцним і здоровим саджанцям помідорів потрібно багато світла. Занадто мало світла призводить до того, що саджанці витягуються і витягуються, а зрештою перекидаються.

Ідеальне місце для посіву насіння помідорів – під лампою для вирощування, де ви самі контролюєте кількість світла.

Надмірний полив помідорів - один із найшвидших способів вбити ніжні сходи, тому стежте за вологістю ґрунту. Воно має бути трохи вологим, але не мокрим. Розпилювач - зручний спосіб зволожити ґрунт.

Ви підійшли до останнього та дуже важливого етапу вирощування помідорів із насіння! Як тільки ви досягнете останньої дати весняних заморозків, настав час загартувати розсаду помідорів.

помідори, скріншот Ютуб

Загартовування - це процес, при якому вирощені в приміщенні саджанці помідорів акліматизуються до відкритого саду. Очікуйте, що цей процес триватиме п'ять-сім днів.

Спочатку поставте розсаду помідорів на кілька годин на відкрите повітря в тінь. Поверніть їх у будинок тієї ж ночі. Продовжуйте виставляти саджанці помідорів на вулицю, поступово щодня піддаючи їх більшій кількості сонячного світла.

Помідори будуть готові до пересадки на город протягом тижня.

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