Якщо ви довго не можете вирішити, яким способом краще очистити електричний чайник, то скористайтеся дієвими порадами щодо цього процесу.

Очистити електричний чайник значно простіше, ніж багато хто думає, адже для цього потрібно всього лиш кілька дієвих порад та такий домашній продукт, як оцет.

Наповніть чайник рівними частинами білого оцту та води. Оцет містить оцтову кислоту, яка м’яко розщеплює вапняний наліт та інші мінеральні відкладення у вашому електричному чайнику. Просто наповніть чайник до максимальної позначки рівними частинами білого дистильованого оцту та води.

Закип'ятіть розчин оцту і води в чайнику. Щоб пом’якшити та вапняний наліт та очистити електричний чайник від нього, увімкніть його разом із розчином оцту та води. Потім дочекайтеся, поки суміш закипить.

Дайте розчину оцту постояти від 20 хвилин до 1 години. Коли розчин оцту закипить, вимкніть чайник і від'єднайте його від мережі. Потім просто дайте розчину постояти всередині чайника приблизно від 20 хвилин до 1 години, щоб ще більше розм’якшити мінеральні відкладення.

Якщо накип усередині чайника сильний, залиште розчин на ніч.

Вилийте розчин оцту і промийте внутрішню частину водою. Обережно злийте суміш оцту та води з чайника, оскільки вона може бути гарячою. Потім наповніть чайник водою та вилийте її 1-2 рази, щоб очистити електричний чайник від запаху оцту.

Якщо ви все ще відчуваєте запах оцту, наповніть чайник водою, закип’ятіть її, а потім вилийте. Просто продовжуйте кип’ятити та виливати воду, доки не зникне залишковий оцет.

Якщо ваш чайник має фільтр, очистіть його, вийнявши його з чайника та опустивши під воду.