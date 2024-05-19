В Україні спостерігається зниження цін на популярний продукт через блокаду кордону з боку так званих польських фермерів.

Поки в Україні дорожчають популярні ягоди, ціни на яйця стрімко знизилися. За даними Мінфіна, ціна на деякі види яєць знизилася на понад 10 грн порівняно з минулим місяцем.

Зокрема, десяток яєць можна придбати за 36,99 грн, без урахування акційних пропозицій супермаркетів.

Наприклад, курячі яйця "Квочка" С1 минулого місяця коштували 48,66 грн за 10 штук, тоді як зараз їх можна придбати за 37,85 грн, що на 10,81 грн дешевше. Найвигідніше купувати яйця в магазинах "Novus", де ціна за десяток "Квочка" С1 становить 36,99 грн, тоді як у "Auchan" вони коштують 38,70 грн.

Цього місяця курячі яйця "Ясенсвіт" С1 стали дешевшими на 9,98 грн. Тепер десяток можна придбати за 38,16 грн, тоді як у квітні їхня вартість становила 48,14 грн. У мережі "Novus" десяток таких яєць продається за 36,99 грн, а в "Megamarket" — за 39,90 грн.

Також знизилися ціни на пакування яєць "Ясенсвіт" по 18 та 30 штук. Наразі їх можна придбати за 71,00 грн та 118,05 грн відповідно. У квітні ціни були вищими на 16,42 грн та 26,89 грн, тобто 18 яєць коштували 87,42 грн, а 30 — 144,94 грн.

Однією з основних причин зниження цін на ці та інші продукти стало блокування українсько-польського кордону, яке почалося восени 2023 року. Через це перекриття експорт з України став ускладненим, що призвело до надлишку пропозиції на внутрішньому ринку.

Останні новини України:

Нагадаємо, впала ціна на один із популярних овочів.

Як повідомляла Politeka, напередодні Великодня очікується традиційне збільшення попиту на популярний продукт.

Також Politeka писала, скільки коштує святкова випічка.