Якщо ви використовуєте телефон iPhone весь день, він розряджається занадто швидко, і вам доведеться кілька разів на день поспішати до зарядного пристрою, щоб він продовжував працювати.

Ви коли-небудь відчували, що ваш телефон iPhone не може працювати навіть цілий день?

Батарея телефон iPhone завжди повинна бути постійно зарядженою, але не хвилюйтеся, експерти розповіли, чому батарея вашого iPhone розряджається так швидко і найголовніше, що ви можете з цим поробити.

Ваш телефон iPhone поганий тільки тоді, коли акумулятора недостатньо; в іншому випадку це просто екран та кнопки.

Виконавши всі ці налаштування на своєму iPhone, ви можете значно покращити роботу акумулятора вашого телефону.

Переключіть телефон на «Темний зовнішній вигляд»: не дивно, що перемикання вашого iPhone на темний зовнішній вигляд дозволяє заощадити заряд батареї.

Нові моделі телефонів iPhone оснащені дисплеями AMOLED, тому темний зовнішній вигляд — найкращий друг вашого iPhone, коли йдеться про більш тривалий термін служби, ніж зазвичай.

Вимкніть «Служби розташування» для сумнозвісних програм у телефоні.

Якщо є щось, що споживає більшу частину вашої батареї у фоновому режимі, то це GPS, також відомий як служби позиціонування.

Обмежити "фонове оновлення програми" на телефоні.

За допомогою цієї функції можна зберегти заряд батареї телефону.

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