Якщо це не серйозна апаратна проблема, просте перезавантаження телефону має допомогти, але діагностика причини проблеми, щоб запобігти її повторенню, може зайняти більше часу.

Ось що робити, якщо ваш телефон Android завис чи не відповідає.

Нестача місця для зберігання даних, старі процесори або процесори початкового рівня, погане керування оперативною пам'яттю або проблемна програма можуть призвести до зависання вашого телефону.

Якщо телефон Android завис або не відповідає, перезавантажте пристрій, натиснувши та утримуючи кнопку живлення, доки телефон не перезавантажиться. Якщо це не допомогло, ви можете примусово перезавантажити телефон, одночасно натиснувши та утримуючи кнопку живлення та клавішу зменшення гучності.

Якщо звичайний перезапуск не працює, одночасно натисніть та утримуйте кнопку живлення та клавішу зменшення гучності. Продовжуйте утримувати кнопки, поки телефон не перезавантажиться.

Якщо телефон не запускається після натискання та утримування кнопки живлення, підключіть його до зарядного пристрою та зачекайте, перш ніж спробувати його перезапустити.

Ваш телефон може не відповідати на запити, оскільки в ньому розряджено акумулятор.

Через брак місця для зберігання телефон може працювати неправильно або повністю зависнути. Відкрийте «Параметри» > «Пам'ять», щоб дізнатися, скільки доступних місць.

Якщо у вас на телефоні незабаром закінчиться сховище (менше 10% від загального об'єму сховища), вам доведеться видалити деякі файли та програми, які не використовуються, щоб звільнити місце.

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