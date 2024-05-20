На телефонах Xiaomi можуть виникнути проблеми, наприклад зависання на екрані завантаження - ця проблема, часто викликана помилками програмного забезпечення, може сильно засмучувати і заважати користувачам.

Такі проблеми із зависанням можуть знизити продуктивність телефону Xiaomi , зробити його непридатним для використання та заподіяти значні незручності, особливо якщо пристрій необхідний для повсякденного спілкування та виконання завдань.

Якщо ваш смартфон Xiaomi раптово перестав вмикатися, можливо, допоможе його перезавантаження.

Порада перша - перезапустіть.

Якщо ваш пристрій Хіаомі взагалі не працює, перезавантажте його. Це можна зробити дуже швидко. Ми пояснимо, як це зробити тут.

Натисніть та утримуйте одночасно кнопку режиму очікування та верхню кнопку гучності Хiaomi.

Виберіть перезавантаження та зачекайте, доки смартфон Xiaomi знову не буде готовий.

Ваш екран більше не працює? Виконайте такі кроки.

Натисніть і потримайте одночасно режим очікування та верхню кнопку гучності.

Відпустіть через 10 секунд.

Увімкніть пристрій знову, утримуючи кнопку очікування.

Порада друга - перевірте акумулятор.

Можливо, ваш смартфон Xiaomi не вмикається, тому що акумулятор розряджений.

Смартфон Xiaomi не заряджається під час підключення зарядного пристрою?

Спробуйте інший зарядний пристрій або очистіть порт зарядки акуратно.

Злегка подуйте на нього або обережно зіскребіть бруд зубочисткою.

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