В епоху, коли на вашому телефоні зберігається особиста, професійна та фінансова інформація, блокування мобільного телефону стало необхідністю, а не вибором.

Ви можете заблокувати пристрій, якщо забудете пароль телефону.

Ризик забути зростає завдяки сканерам відбитків пальців, які відображають паролі як резервну копію.

Ось найпростіший спосіб відновити доступ до телефону Android, якщо ви забудете свій пароль.

Розблокування телефону за допомогою Smart Lock.

Smart Lock – це функція Android, яка дозволяє вказати певні умови, що дозволяють обійти захист екрана блокування.

Ви знайдете його в розділі «Установки» > «Безпека» > «Smart Lock» на більшості телефонів або «Установки» > «Екран блокування» > «Smart Lock» на пристроях Samsung.

Однак, ви повинні налаштувати його до того, як забули свій PIN-код!

Зверніть увагу, що необхідно ввести поточний пароль блокування, щоб змінити цю функцію. Тоді ви можете вибрати три можливі варіанти розблокування смартфона без пароля:

Виявлення на тілі: телефон визначає, що ви носите, і автоматично залишається розблокованим, доки він перебуває у руках чи кишені.

Надійні місця: використовує місце розташування, щоб розблокувати телефон, коли ви знаходитесь поруч із обраною адресою.

Довірені пристрої: телефон залишається розблокованим при підключенні до довіреного пристрою Bluetooth, наприклад фітнес-трекера або автомобіля.

Якщо ви вже налаштували один або кілька з цих параметрів, перш ніж забули пароль, ви можете використовувати його, щоб повернутися до свого телефону.

Однак не вдасться змінити налаштування Smart Lock або пароля телефону, не ввівши поточний пароль.

Таким чином, вам все одно може знадобитися виконати скидання налаштувань телефону Android до заводських налаштувань, але, принаймні, ви можете спочатку зробити резервну копію всіх даних.

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