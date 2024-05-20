Якщо пристрій занесено до чорного списку, це відбувається або тому, що телефон був оголошений загубленим або викраденим, або в його обліковому записі є неоплачений баланс.

У чорний список може потрапити телефон , тобто сам пристрій або номер смартфона.

Це працює через числовий ідентифікатор, який більшість телефонів називають міжнародним ідентифікаційним номером мобільного обладнання або IMEI.

Якщо у телефону немає IMEI, то, швидше за все, він має альтернативний номер, званий електронним серійним номером або ESN.

Коли телефон увімкнеться та підключається до мережі, IMEI передається оператору зв'язку, який потім перевіряє чорний список стільникових телефонів.

Якщо телефон занесено до чорного списку, він взагалі не зможе підключитися до мережі. Якщо IMEI перевірено, виклики можна здійснювати та приймати у звичайному режимі.

Ви можете дізнатися, чи занесено ваш телефон до чорного списку, пропустивши свій номер через програму перевірки чорного списку або зателефонувавши оператору зв'язку.

Якщо номер телефону занесено до чорного списку, це означає, що з цього номера здійснюються небажані або спам-дзвінки.

Дзвінки з цього номера будуть заблоковані або надіслані безпосередньо на голосову пошту або оператором зв'язку отримувача, або стороннім додатком.

Як перевірити, чи є мій телефон у чорному списку?

Для пошуку вам знадобиться номер IMEI Вашого пристрою, який часто можна знайти в розділі «Про програму» налаштувань Вашого пристрою, на його лотку для SIM-картки або на задній панелі телефону.

Важливо пам'ятати, що цей пошук показує лише зареєстровані пристрої та зміна статусу пристрою, занесеного до чорного списку, в базі даних може тривати кілька днів.

Чи можна вивести телефон із чорного списку?

Залежно від того, чому і коли телефон було занесено до чорного списку, ви можете видалити його. Вам потрібно буде зв'язатися зі своїм оператором, щоб дізнатися, чи це можливо з вашим телефоном.

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