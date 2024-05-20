Кабачки мають репутацію дуже плідного літнього овочу, але якщо ви вирощуєте рослини надто близько один до одного – ваш урожай може постраждати.

Ви збираєтеся посадити кабачки, але не зовсім впевнені, на якій відстані вони повинні бути один від одного?

Кабачки зазвичай найкраще ростуть, коли у них небагато місця, але скільки місця потрібно?

Рослини кабачків можуть вирости досить великими , і важко уявити це, коли ви дивитеся на одне маленьке насіння або молоду рослину.

Отже, яку ідеальну відстань слід залишити між цим маленьким насінням або молодими рослинами кабачків?

Найбільшим визначальним фактором, який допоможе вам вирішити, на якій відстані один від одного садити кабачки, є те, наскільки великими рослини зрештою зростуть.

Залежно від сорту кабачків, які ви вирощуєте, між рослинами вам знадобиться від 60 до 100 см.

Найменшим компактним рослинам кабачків потрібно менше місця для вирощування, ніж більшим виноградним рослинам.

Вибрана техніка вирощування вплине на відстань між рослинами кабачків.

Компактна рослина кабачків, вирощена в контейнері, сильно відрізняється від великого кучерявого сорту, що вирощується у відкритому грунті.

Якщо у вас є сумніви, якщо у вас є насіння кабачків, куплені в магазині, дотримуйтесь інструкцій на упаковці насіння, яку ви купуєте.

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