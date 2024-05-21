Урожайність і смак полуниці, яку обожнюють як діти, так і дорослі, напряму залежить від багатьох факторів, серед яких і вибір сорту, і місце вирощування, і грунт.

Для вирощування полуниці найкраще підійде сонячне місце, що знаходиться на рівній поверхні.

Полуницю вирощують подалі від великих дерев, таким чином коренева система не буде конкурувати і отримуватиме необхідну вологу.

Великою проблемою, з якою можуть зіткнутися огородники, дачники та всі, хто вирощує полуницю на своїй ділянці є весняні приморозки. Через них весь врожай полуниці, і не тільки її, може загинути.

Своїм досвідом, як врятувати полуницю від приморозків поділився досвідчений господар і блогер з Київської області «valerii_dacha».

За словами пана Валерія, для захисту полуниці від приморозків він використовує укриття у вигляді мініпарничку зі спанбонда щільністю ~ 50 гр/м.

«В цьому сезоні найнижча температура під час цвітіння полуниці сягала-4ʼ, а може і -6ʼС і під укриттям рослини не постраждали», - повідомив господар.

Також пан Валерій зазначив, що весняні приморозки вже залишились позаду, тому тепличку вони вже прибрали до наступної весни.

У коментарях до допису пану Валерію поскаржились, що тепер нова проблема – відсутність дощів. Мовляв, доведеться поливати чи не кожень день, бо полуниця буде не смачною.

Пан Валерій у свою чергу підкреслив, що дійсно полуницю необхідно поливати майже кожного дня.

Зазначимо, що полив полуниці – одна з найважливіших складових у вирощуванні цієї культури. Більш того, це багаторічна культура, тому полив полуниці це запорука врожаю не лише цьогорічного, а й наступного сезону.

Досвідчені господарі радять поливати полуницю теплою, нагрітою за день водою. Не колодязною й не зі свердловини, бо дуже холодна вода стане шоком для корінців полуниці. Після таких поливів рослина може стати вразливою до кореневих гнилей або ж загинути.

Також слід пам’ятати, що полив полуниці має бути достатнім, щоб ґрунт промочився на глибину 25–30 см.

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