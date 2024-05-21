18 травня в Україні набув чинності оновлений закон про мобілізацію, зміни стосуються роботи ТЦК, відстрочки та проходження ВЛК.

Закон дозволяє вручати повістки військовозобов'язаним за місцем їхньої роботи. Працедавці мають не лише повідомити працівника про отримання повістки, але й проконтролювати його явку до військкомату.

Про це речник Міністерства оборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін заявив на Youtube-каналі відомства. Так він пояснив, чи можуть вручити військовозобов’язаному громадянину повістку на роботі.

Речник Міністерства оборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін пояснив, що відповідно до положень Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою уряду, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також роботодавці керівники підприємств установ і організацій здійснюють оповіщення, вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК .

Нагадаємо, що з 18 травня 2024 року громадяни України призовного віку при перетині кордону зобов'язані підтвердити своє право на виїзд, надаючи військово-облікові документи.

Відповідно до нововведень, закріплених у законі, протягом 60 днів (до 16 липня) всі військовозобов'язані громадяни зобов'язані оновити свої облікові дані. Це можна зробити під час візиту до ТЦК чи ЦНАП, а також через е-кабінет.

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