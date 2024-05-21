Олена Кравець каже, що більшість хейту та критики виливається на неї саме від чоловічої аудиторії, але вона не переживає, а ставиться до критики філософськи.

Українська ведуча та акторка Олена Кравець висловилася про хейт, з яким зіткнулася після гучного скандалу з грошима з держбюджету. Вона також пояснила, як реагувати, якщо чоловіки критикують вашу кар’єру. Про це знаменитість розповіла в розмові з Аліною Шаманською.

Ведуча Олена Кравець переконана, що шоу "Тихий вечір" на телеканалі "Дім" було потрібне, адже воно відволікало від жахливих реалій війни, давало глядачеві змогу відпочити від негативу та зарядитися позитивними емоціями. Окрім того, на проєкт приходило чимало військових, які ділилися своєю історією, та волонтерів, які могли на більшу аудиторії оголосити про благодійний збір.

Крім того, Олена Кравець каже, що більшість хейту та критики виливається на неї саме від чоловічої аудиторії. Та вона не переймається, а відноситься до критики по-філософськи.

"Критика - це плата за право бути собою. Це цитата з книжки, яка дуже запала мені в душу. Критикують завжди ті, хто сидить на галерці, адже все світло направлене виключно на вас. Тому це нормально. Нормально не всім подобатися. Щоб ти не робила, комусь це буде подобатись, а комусь, ні", - пояснила Олена Кравець.

Українська ведуча каже, що при критиці важливо спиратися на свою правду та на свої відчуття.

"Я зіштовхувалась з питаннями: "Навіщо ви це зараз робити, як так можна під час війни?". Якщо ти робиш щось, тому що не можеш це не робити, то тобі пофіг, хто та що там каже. Але є люди до яких ти прислуховуєшся та чия думка дійсно важлива. Ось до таких людей я прислуховуюсь. Крім того, до тих, хто дійсно може провести гарний аналіз, бо він професіонал своєї справи. Хейту багато, але я знаю, чому саме це роблю - бо це потрібно мені. Я хочу таку програму, я хочу таке дивитись, я хочу таке робити, щоб в людей була можливість хоча б раз на тиждень видихнути", - доповнила Олена Кравець.

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