Зірка "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна поділилася роздумами про те, чи треба їй мобілізуватися та призивати на службу жінок.

Актриса Катя Нікітіна, відома учасниця "Жіночого кварталу", поділилася своїми думками щодо можливості мобілізації. У бесіді зі Славою Дьоміним вона зазначила, що розглядає цей варіант, але є певні обставини, які її стримують від такого рішення.

Гумористка Катя Нікітіна відноситься до можливості мобілізації з позитивним настроєм. Вона навіть мала бажання вступити до Нацгвардії. Ці думки супроводжували її протягом тривалого часу, і вона навіть почала заповнювати бланк для вступу до військової служби. Однак, Катя так і не наважилася на такий серйозний крок.

"Я сама дуже довго і навіть часто зараз міркую про те, щоб самій піти на фронт. Був у мене період, коли я вже відкрила цей бланк заповнювати, я шукала, як вступити в лави ЗСУ. Я почала заповнювати, сиджу плачу і розумію, що я там вино пила, щось таке. І думаю: напевно треба переспати з цією думкою. Я думала, я піду і всі підуть, і ми всі такі переможемо. Але страшно. Плачеш, бо страшно. Мені здається, що кожен, коли задумується про це... боїться", – зізналася Катя Нікітіна.

Гумористка рішуче вирішила, що не буде робити нічого на підпитку. Тим часом, почала плакати через перевтому та бажання стати кращою версією себе.

Як вважає Катя Нікітіна, на фронт мають йти ті жінки, які справді мають бажання воювати.

"Мені здається, що мобілізувати потрібно тих жінок, які цього хочуть. Розумієш, жінки - це продовження нашої нації, продовження роду. Хто, як не жінки відродять нас? Бо, якщо будуть мобілізувати всіх без виключення жінок, то у нас не залишиться людей. Залишаться бабусі, дідусі та діти. І як потім? В моїй голові це не вкладається", - додала Катя Нікітіна.

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