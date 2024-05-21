В Україні сильно дорожчають такі популярні овочі, як буряк та морква.

В Україні спостерігається підвищення вартості популярних овочів. EastFruit та портал "Мінфін" розповіли, скільки тепер коштує кілограм буряків і моркви.

Так, середня ціна буряків зросла з 21,23 до 33,57 гривні за кілограм. Молодий буряк пропонується українцям в середньому по 89,50 гривні за кілограм, що значно дешевше, ніж було минулого місяця.

Ціна моркви також різко підскочила, збільшившись з 11,28 до 23,43 гривні за кілограм. У деяких супермаркетах морква продається за 30 гривень за кілограм.

Раніше Politeka також писала про те, що деякі українці зможуть отримати два види грошової допомоги. Йдеться про багатоцільову грошову допомогу та допомогу, спрямовану на підготовку до зимового періоду.

Надасть таку фінансову підтримку Благодійний фонд "Єдність за майбутнє" у співпраці з World Vision International.

Протягом травня – липня 2024 року нададуть одноразову багатоцільову грошову допомогу розміром 10 800 грн на кожного з членів сім’ї. Грошова допомога розрахована як підтримка у розмірі 3600 грн на місяць на особу упродовж 90 днів і буде виплачена через одноразовий грошовий переказ.

Якщо ви хочете отримати ці кошти, ви маєте відповідати певним криторіям вразливості та проживати в одній із громад.

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