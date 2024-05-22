Гострий перець, у тому числі халапеньо, – це овочі для теплої погоди, які можна вирощувати на городі у відкритому ґрунті.

Гострий перець любить сонце і росте при температурі від 21 до 32 °C, цей овоч не займає багато місця для вирощування.

Як садити перець чилі?

Якщо ви ніколи не вирощували перець чилі, вам буде корисно дізнатися, як садити розсаду в горщиках або на відкритому повітрі, а також як поливати, підгодовувати і збирати ці гарячі плоди!

Щоб пересадити перець (власні саджанці або стартові рослини з розплідника), зачекайте, поки погода не прогріється.

Халапеньо потрібне сонячне освітлення, щоб цвісти та зав'язувати плоди. Виберіть сонячне місце, захищене від вітру. Перець добре росте за нормальної температури близько 32°C.

Грунт для перцю повинен бути добре дренованим і багатим на органічні речовини.

Для пересадки перецю викопайте посадкову яму досить глибокої, щоб покрити кореневий ком рослини, і коли ви встановлюєте рослину в яму, переконайтеся, що верхня частина кореневої грудки знаходиться на одному рівні з поверхнею землі. Не садіть глибоко, як помідори!

Коли садити гострий перець халапеньо?

Багато хто купує саджанці (невеликі стартові рослини) у місцевих розсадниках, тому що клімат недостатньо жаркий. Інші рано сіють насіння у приміщенні, а потім пересаджують їх у свій город. Звичайно, наприкінці весни чи на початку літа - просто сійте гострий перець на відкритому повітрі!

Якщо ви купуєте саджанці перцю, вибирайте рослини із зеленим листям і сильним листям. Уникайте пожовклого листя, рідкого листя або веретеноподібних стебел перцю.

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