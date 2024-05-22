У 2024 році більшість українських компаній планують підвищити заробітну плату своїм працівникам в середньому на 15%.

Згідно з дослідженням Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), 72% українських компаній мають намір переглянути рівень оплати праці в бік підвищення. Більшість із них планують збільшити зарплати на 11-15%.

Для працівника із середньою заробітною платою 17,44 тис. гривень це означатиме підвищення на 1,92 тис. — 2,61 тис. гривень, що збільшить місячний дохід до 19,36 тис. — 20,05 тис. гривень.

Дещо менше компаній готові підвищити зарплати на 39%. Водночас, частина роботодавців планує ще більш суттєве зростання.

28% компаній оголосили про намір підвищити зарплати на 6-10%, 13% — на 16-20%, і 2% — на понад 21%.

Поточний рівень зарплат в Україні

За даними Work.ua, третій місяць поспіль середня зарплата в Україні залишається незмінною. У квітні вона становила 20 тис. гривень.

Середній розмір зарплати у лідерських регіонах також стабільний:

Львівська область — 20 тис. гривень;

Одеська область — 20 тис. гривень;

Дніпропетровська область — 19 тис. гривень;

Харківська область — 18 тис. гривень;

Київська область — незначне зростання на 100 гривень до 22,5 тис. гривень.

За даними кадрового сайту, деякі роботодавці готові щедро платити фахівцям робочих спеціальностей навіть без вищої освіти. Максимальні зарплати в 50 тис. гривень пропонуються досвідченим тонувальникам, поклейникам — 40 тис. гривень, автослюсарям — 39 тис. гривень.

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