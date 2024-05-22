Українським пенсіонерам розповіли, з яких причин їм можуть не зарахувати стаж до пенсії.

Розмір пенсійних виплат залежить від багатьох чинників, включаючи кількість набутого стажу. Іноді цей показник виявляється меншим, ніж очікує пенсіонер, інформують у ПФУ.

Де дізнатись про стаж Інформацію про стаж можна отримати у Пенсійному фонді України, зокрема через вебпортал електронних послуг фонду.

Якщо в трудовій книжці відсутні необхідні записи або є неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу використовуються дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, – пояснюють у ПФУ.

Зверніть увагу: якщо ваша діяльність не була задокументована, наприклад, відсутні відомості про працевлаштування на певну посаду, ці дані можуть не враховуватись.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію Пенсіонери можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Винятком є випадки виходу на пенсію за вислугою років.

Для виходу на пенсію у 60 років цього року потрібно мати щонайменше 31 рік стажу. У подальшому ця вимога зростатиме:

у 2025 році – 32 роки стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

На пенсію у 63 роки можна вийти, маючи щонайменше 21 рік стажу. Цей показник також збільшуватиметься:

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

у 2028 році – від 25 до 35 років.

Для виходу на пенсію у 65 років мінімальний стаж становить 15 років і наразі залишатиметься незмінним.

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