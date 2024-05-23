Соціальна підтримка та виплата спрямована на допомогу тим, хто змушений орендувати житло через труднощі з пошуком стабільного місця проживання.

З червня в Україні запроваджується нова субсидія для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яка стосується оренди житла. Ця субсидія покликана допомогти ВПО, які наразі проживають у місцях компактного проживання, переїхати у власне помешкання. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Соціальна підтримка спрямована на допомогу тим, хто змушений орендувати житло через труднощі з пошуком стабільного місця проживання. Багато ВПО мешкають у тимчасових умовах, таких як модульні містечка чи гуртожитки. Однак ті, хто не має можливості розміститися у таких умовах, потребують додаткової підтримки.

Частина ВПО проживають в спеціально облаштованих місцях компактного проживання (модульні містечка, гуртожитки тощо), хтось знайшов прихисток в друзів чи родичів. Проте, з різних причин, хтось не може або не хоче там проживати, комусь – приймаюча громада не може забезпечити таке тимчасове житло. Для вирішення цієї проблеми Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки – субсидію на оренду житла.

Цей проєкт планується як експеримент на два роки. Особливу увагу буде приділено адаптації розміру субсидій до вартості оренди в конкретних регіонах, оскільки ціни на оренду можуть значно варіюватися по всій країні.

Особливістю нової субсидії є те, що її розмір залежатиме від вартості оренди житла в конкретному регіоні. Субсидія буде адаптована до реальних умов вартості житла в різних регіонах, забезпечуючи більш ефективну допомогу тим, хто її потребує.

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Як писала Politeka, для субсидії потрібні додаткові документи.

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