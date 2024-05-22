Стало відомо, як змінилися за декілька місяців ціни на популярні крупи в українських магазинах та супермаркетах.

В Україні змінюються ціни на капусту та інші овочі, а також на популярні крупи, які або подешевшали, або подорожчали. Про це свідчать дані, що були опубліковані на порталі Мінфін. Стало відомо, скільки коштують гречка, макарони та рис у різних супермаркетах.

Середня ціна гречки у травні становить 25,27 гривні за кілограм, тоді як у квітні вона була дорожчою – 27,33 гривні за кілограм. Ціни на гречку в різних супермаркетах варіюються: у Auchan – 22,90 гривні за кілограм, у Megamarket – 31,10 гривні, у Novus – 22,29 гривні, а в Metro – 24,80 гривні.

Ціни на рис також знизилися. Якщо в квітні вартість рису коливалася від 57,75 до 72,17 гривні за кілограм, то в травні вона становить від 53,97 до 65,83 гривні. Ціни залежать не лише від супермаркету, але й від сорту рису.

Наприклад, середня ціна довгого рису зараз становить 53,97 гривні за кілограм, довгого пропареного – 61,27 гривні, а круглого рису – 65,83 гривні за кілограм.

Ціни на макаронні вироби в Україні зросли: у квітні середня ціна за кілограм становила 28,37 гривні, але вона зросла до 29,26 гривні у травні. Найдоступніші ціни на макарони знайдете у супермаркеті Novus, де вони коштують 22,79 гривні, у Metro — 24,90 гривні, а в Auchan — найвища ціна, 40,10 гривень.

Водночас, ціни на манну кашу, пшоно та вермішель залишилися без змін: вони становлять 27,59 гривні, 28,00 гривень та 29,40 гривень відповідно.

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