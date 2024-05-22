У Кабміні повідомили, коли розсилатимуть повістки поштою - адже військовозобов'язані мають уточнити, зокрема, адресу місця проживання.

Після закінчення 60-денного терміну на оновлення військово-облікових даних, який припадає на 18 липня, почнуть розсилати повістки поштою. Зазначена інформація міститься в постанові Кабінету Міністрів.

Відповідно до цієї постанови, повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до територіальних центрів кваліфікаційної комісії та військових комісаріатів може бути вислана вказаними органами військового управління засобами поштового зв'язку у вигляді рекомендованого листа з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання. Це стосується також адреси місця проживання.

У випадку, якщо резервіст або військовозобов'язаний протягом 60 днів не уточнив свою адресу місця проживання, повістка буде надіслана на адресу його зареєстрованого або задекларованого місця проживання, як вказано у постанові.

Така повістка надсилається адресату не пізніше наступного дня після її підписання відповідним керівником. При цьому день явки за викликом встановлюється не раніше, ніж через 14 днів з моменту надсилання повістки.

Нагадаємо, українські військкомати готуються до запровадження єдиної електронної бази даних. Згідно з цим процесом, кожному чоловікові у віці від 18 до 60 років буде присвоєно електронний код.

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