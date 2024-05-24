Дізнайтеся, як вирощувати брюссельську капусту, культуру для прохолодної погоди, яку садять рано навесні або в середині-кінці літа, щоб урожай дозрівав восени.

Ось як садити, вирощувати та збирати брюссельську капусту у своєму городі.

Насіння брюссельської капусти широко доступне в садових центрах та інтернет-магазинах садівництва. Молоді рослини також можуть бути доступні навесні та на початку літа з тих самих джерел, але вибір сортів буде більш обмеженим.

Брюссельська капуста любить сонячне місце з родючим, добре дренованим і твердим грунтом. Брюссельська капуста утворює досить високі рослини, тому оберіть захищене місце, де їх не турбуватиме сильний вітер.

Якщо ваш ґрунт дуже кислий, внесіть вапно, щоб підняти рівень кислотності.

Перед посівом або посадкою ретельно прополійте землю і закопайте велику кількість гною, що добре перепрів, або садового компосту - приблизно два відра на квадратний метр.

Брюссельській капусті потрібний тривалий вегетаційний період, тому почніть їх рано, або в приміщенні, або на вулиці під накриттям.

Насіння брюссельської капусти висівають з початку березня до травня, у підготовлену землю, під навіс, якщо погода ще холодна.

При сівбі в грядку сійте насіння брюссельської капусти тонким шаром, на глибину 1-2 см, рядами на відстані 15 см один від одного.

При посіві у відкритий ґрунт сійте насіння брюссельської капусти, як зазначено вище, або, щоб уникнути пересадки, сійте кілька насіння через кожні 60 см, потім проредіть отримані грона, щоб у кожній точці залишався тільки сильний сіянець.

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