Малина - одна з найпростіших у вирощуванні ягід, і, враховуючи простір, що нею займається, вона дає навіть більше плодів, ніж полуниця.

Вся малина самоплідна, тому для плодоношення достатньо одного куща, вони найкраще запилюються бджолами та почнуть давати плоди через рік після посадки.

Малина найкраще росте в сонячному місці, але, на відміну від багатьох ягід, вона також успішно росте і в частково затіненому місці. Проте що більше сонця, то більше врожай малини!

Місце для посадки малини повинно мати багатий і добре дренований грунт, хорошу циркуляцію повітря та укриття від вітру. Уникайте вологих та вітряних місць, тому що малина не любить стояти у воді або повністю висихати.

Щороку підживлюйте рослини малини компостом або витриманим гноєм, вкопайте його в ґрунт за пару тижнів до посадки.

Коли садити малину?

Почніть з однорічних стебел малини з відомого розплідника. Садіть ранньою весною, коли земля розмерзнеться і її можна буде обробляти.

Ви також можете садити пізно восени, щоб дати рослинам фору.

Висаджуйте саджанці малини навесні після того, як мине загроза заморозків.

Залежно від сорту вашої рослини вам може знадобитися виготовити опору для підтримки малини.

Багато кущів малини виростають до висоти голови. Хорошим варіантом буде решітка чи паркан. Для літньоплідної малини потрібні три горизонтальні дроти, а для осінньої – дві.

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