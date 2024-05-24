Малина — одна из самых простых в выращивании ягод, и, учитывая занимаемое ею пространство, она дает даже больше плодов, чем клубника.

Вся малина самоплодна, поэтому для плодоношения достаточно одного куста, они лучше всего опыляются пчелами и начнут давать плоды через год после посадки.

Малина лучше всего растет в солнечном месте, но, в отличие от многих ягод, она также успешно растет и в частично затененном месте. Однако чем больше солнца, тем больше урожай малины!

Место для посадки малины должно иметь богатую и хорошо дренированную почву, хорошую циркуляцию воздуха и укрытие от ветра. Избегайте влажных и ветреных мест, так как малина не любит стоять в воде или полностью высыхать.

Каждый год подкармливайте растения малины компостом или выдержанным навозом, вкопайте его в почву за пару недель до посадки.

Когда сажать малину?

Начните с однолетних стеблей малины из известного питомника. Сажайте ранней весной, когда земля оттает и ее можно будет обрабатывать.

Вы также можете сажать поздней осенью, чтобы дать растениям фору.

Высаживайте саженцы малины весной после того, как минует угроза заморозков.

В зависимости от сорта вашего растения вам может потребоваться изготовить опору для поддержки малины.

Многие кусты малины вырастают до высоты головы. Хорошим вариантом будет решетка или забор. Для летнеплодной малины нужны три горизонтальные проволоки, а для осенней – две.

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