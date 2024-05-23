Роботодавці тепер зобов’язані повідомляти територіальні центри комплектування (ТЦК) про працівників, які відмовилися від повісток або написали заяву про звільнення. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що зобов'язує роботодавців сприяти проведенню мобілізації.

Відповідно до урядової постанови від 16 травня № 560, роботодавці повинні не тільки вручати повістки працівникам, але й, за необхідності, доправляти їх до ТЦК на вимогу.

У документі детально прописано порядок дій для українських роботодавців щодо виконання нових обов'язків стосовно мобілізації. Згідно з вимогами військової адміністрації або ТЦК, роботодавці мають сповіщати своїх працівників-резервістів або військовозобов'язаних про мобілізаційні заходи.

Відповідний наказ підприємства повинен включати:

підставу та мету його видання,

список працівників, яких стосується оповіщення про мобілізацію,

місце, час і спосіб доправлення працівників до ТЦК.

Також у наказі мають бути визначені уповноважені особи, які будуть вручати працівникам повістки під їхній особистий підпис. Постанова передбачає обов'язок роботодавців забезпечувати інформаційний складник щодо мобілізаційного оповіщення. Протягом трьох днів роботодавець повинен прозвітувати до ТЦК про результати оповіщення працівників.

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