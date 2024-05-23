У міру зростання помідори іноді вказують на те, що їм потрібні додаткові поживні речовини, додавання добрив швидко забезпечить їм доступ до харчування.

Ґрунти, багатої компостом або органічними речовинами, що розкладаються, зазвичай достатньо для підтримки помідорів .

Але коли томати тільки починають рости, їм іноді може бути корисний додатковий фосфор, який необхідний розвитку нових тканин.

Щоб виростити соковиті та ароматні помідори, вашим рослинам томата необхідна постійна дієта, що містить азот, фосфор і калій, а також інші ключові поживні речовини.

Як удобрити помідори після висадки в ґрунт?

Наприклад, якщо зростання повільне і веретеноподібне, помідори можуть страждати від нестачі азоту. Листя з яскраво вираженим синьо-зеленим відтінком і погане зростання можуть вказувати на нестачу рослини фосфору.

Додавання добрив, коли плоди помідорів почнуть збільшуватись у розмірах, швидко забезпечить доступ до поживних речовин.

Найпростіший спосіб удобрити помідори у відкритому грунті - бічне підживлення помідорів, що садовою мовою означає внесення сухих добрив у основи рослини і внесення їх у верхній грунт або біля ґрунту.

Уважно дотримуйтесь інструкцій на упаковці продукту, щоб переконатися, що ви використовуєте правильну кількість.

Якщо добрива для помідорів вносяться надто часто або надто багато продукту за один раз, рослини помідорів можуть бути пошкоджені.

Надлишок добрив також може завдати шкоди навколишньому середовищу. Завжди слідуйте інструкціям на упаковці щодо норми та частоти внесення добрив помідорів у відкритий ґрунт.

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