Згідно з повідомленням "Укренерго", за останні півтора місяці внаслідок ракетних атак російських сил було пошкоджено майже всі теплові та значно уражені гідроелектростанції.

У зв'язку зі змінами в енергосистемі України, мешканців просять перенести споживання електроенергії на денний час, з 11 до 17 години. Увечері та вночі можливі відключення електропостачання, оскільки в цей час зменшується виробництво електроенергії на сонячних та гідроелектростанціях. Про це дали пояснення в "Укренерго".

Згідно з повідомленням "Укренерго", за останні півтора місяця внаслідок ракетних атак російських сил були пошкоджені майже всі теплові і значно уражені гідроелектростанції. Раніше вночі генерація електроенергії підтримувалася завдяки випуску води з річок, але через зменшення об'ємів води, ГЕС здатні виробляти менше електроенергії.

Збільшення сонячної активності сприяє ефективнішій роботі сонячних електростанцій, завдяки чому вдається уникати відключень електрики вдень та ввечері. Проте, у похмурі дні відключення електроенергії можливі в будь-який час доби.

За словами представників "Укренерго", внаслідок російських терористичних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру, Україна стикається з тривалим дефіцитом електроенергії. "Дефіцит триватиме декілька місяців", – попереджають у компанії.

У "Укренерго" підкреслюють, що стабільна робота української енергосистеми забезпечується завдяки нестримній праці енергетиків – диспетчерів, інженерів, працівників підстанцій та ремонтних бригад, які працюють в умовах екстремальних навантажень.

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