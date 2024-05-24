Ви можете скористатися допоміжними інструкціями для господинь, щоб очистити вашу духовку від жиру та бруду.

Очистити духовку від жиру та бруду не так вже й складно, якщо знати, як правилбно це робити. Ось допоміжні інструкції, які стануть вам у нагоді.

Як очистити чавунну духовку:

Промийте духовку

Почніть з ополіскування духовки гарячою водою, а потім за допомогою неабразивної губки протріть внутрішні та зовнішні поверхні. Знову промити гарячою водою.

Вимийте прилиплу їжу

Нанесіть невелику кількість мильного засобу на неабразивну губку для чищення та вимийте внутрішню частину духовки. Мило не зашкодить покриттю чавуну чи приправам (зазвичай нейтральною олією), які полімеризувалися під час останнього впливу тепла. Якщо ви не бажаєте мити чавун з милом, використовуйте кошерну сіль або скребок для сковороди, щоб видалити прилиплу їжу та інші залишки від приготування. Добре промити гарячою водою.

Духовка для сушіння та повторного приправлення

Коли вам вдалося очистити духовку чистою, відразу витріть ганчіркою. За потреби приправте, покривши голландську піч тонким шаром нейтральної кулінарної олії та нагрівши її на плиті перед зберіганням.

Як очистити емальовану духовку:

Вимийте духовку з милом

Промийте внутрішню частину духовки гарячою водою, потім скористайтеся губкою, що не дряпається, і миючим засобом для посуду, щоб вимити їжу та залишки їжі. Спробуйте очистити духовку ззовні таким же чином, обов’язково покриваючи всю поверхню під час чищення, щоб видалити бризки та залишки від приготування, які можуть забруднити емаль, залишаючи голландську піч брудною.

Видаліть прилиплу їжу та плями

Якщо внутрішня частина голландської духовки сильно забруднена або є стійкі пригорілі залишки від готування, заповніть голландську духовку приблизно на третину водою та додайте краплю мильного засобу, перш ніж довести її до кипіння. Через кілька хвилин зніміть голландську духовку з вогню та за допомогою дерев’яної лопатки або силіконового скребка видаліть залишки. Потім обережно вилийте воду та дайте голландській печі повністю охолонути, а потім знову промийте її гарячою водою з милом.

Суха голландська піч

Після миття ретельно просушіть голландську піч чистою ганчіркою, перш ніж прибрати її.