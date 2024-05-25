Наприкінці травня 2024 року в українських магазинах суттєво підвищилася вартість свинини та сала. Деякі види м'яса подорожчали майже на 40 грн/кг.

Згідно з даними порталу "Мінфін", який відстежує ціни, найбільше зростання зафіксовано на свинячий шашлик. Якщо у квітні середня ціна становила 194,05 грн/кг, то наприкінці травня вона підскочила до 241,23 грн/кг.

Подорожчали й інші популярні види м'яса. Ціна свинячої лопатки зросла з 161,75 грн/кг до 172,86 грн/кг за останній місяць. Свинячий ошийок, який у квітні коштував 236,63 грн/кг, тепер продається за 242,95 грн/кг.

Свинячий підчеревок також зріс у ціні. У квітні його можна було придбати за 169,07 грн/кг, а зараз його вартість становить 172,63 грн/кг. Ціни на свинячі ребра також збільшилися: з 177,53 грн/кг у квітні до 179,63 грн/кг у травні.

На сало домашнє ціни теж зросли. Зараз його продають за 239,00 грн/кг, тоді як місяць тому ціна становила 237,70 грн/кг. Водночас, сало солоне трохи подешевшало: нині його можна купити за 233,80 грн/кг, порівняно з 242,84 грн/кг у квітні.

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