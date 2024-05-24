Правильно прати постільну білизну - це важливе завдання, адже від цього залежить не тільки наш комфорт, але і якість нашого сну. Ось як це зробити.

Крок 1. Прочитайте етикетку щодо догляду

Білизна має різні тканини, переплетення, кольори та текстури, тому важливо спочатку прочитати етикетку догляду на комплекті білизни, щоб знати, як її прати, не пошкодивши. «Ця етикетка містить важливу інформацію, таку як рекомендована температура прання, тип циклу та будь-які миючі засоби чи добавки, яких слід уникати», — говорить експерт. «Дотримання цих інструкцій гарантує, що ваша білизна оброблятиметься максимально дбайливо, подовжуючи термін їх служби та зберігаючи якість».

Крок 2: попередня обробка плям

Ви захочете ще раз оглянути свої простирадла перед тим, як кинути їх у прання, щоб перевірити наявність потенційних плям. «Ретельно перевірте свої простирадла на наявність будь-яких плям, які можуть потребувати спеціальної попередньої обробки перед тим, як прати постільну білизну, і обробіть їх відповідним чином», — каже експерт.

Якщо ви знайшли плями, скористайтеся засобом для виведення плям або натуральною альтернативою, як-от харчовою содою або оцтом, для попередньої обробки будь-яких плям. Якщо ви боїтеся пошкодити простирадла, спочатку перевірте невелику ділянку засобом для виведення плям, перш ніж продовжувати. «Для видалення плям можна використовувати природні розчини, наприклад білий оцет з водою або харчову соду, змішану з водою », — каже експерт. «Як альтернатива, попередньо обробіть плями водою з м’яким миючим засобом перед пранням».

Крок 3: Додайте миючий засіб

Додайте миючий засіб — обидва наші експерти рекомендують використовувати м’який миючий засіб, щоб правильно прати постільну білизну. Будьте обережні, щоб додати правильну кількість; ти не хочеш перестаратися. «Використання рекомендованої кількості допомагає уникнути залишків, зберігаючи ваші простирадла чистими та м’якими», — каже експерт.

Крок 4: Завантажте простирадла в пральну машину

Рекомендується прати постільну білизну окремо та не перевантажувати пральну машину іншими об’ємними предметами, наприклад банними рушниками; це може призвести до нерівномірного прання та зносу, за словами Фелісіано. Якщо ваші аркуші згорнуті, настав час розділити їх, оскільки ви захочете завантажувати їх нещільно, щоб запобігти злипанню, каже Соколовський. «Переконайтеся, що вони мають достатньо місця для вільного пересування під час циклу прання», — каже експерт.

Крок 5: Виберіть температуру води та цикл прання

Це крок, на якому ви захочете проконсультуватися з етикеткою догляду — як правило, вибір теплої або гарячої води є найкращим варіантом, оскільки це вб’є бактерії та пилових кліщів і допоможе видалити плями та жир. Але якщо ваші простирадла виготовлені з більш делікатної тканини, ви можете вибрати прохолодну температуру. «Тепла вода допомагає видалити жир і плями з бавовняних простирадл, тоді як більш низькі температури підходять для делікатніших тканин, щоб запобігти усадці або пошкодженню», — говорить експерт.

Якщо ви перете простирадла з бавовни, мікрофібри, поліестеру або їх суміші, звичайний цикл прання підійде. Але якщо ваші простирадла виготовлені з шовку або льону, вибирайте делікатний або ніжний варіант.

Крок 6. Висушіть простирадла

У вас є два варіанти сушіння простирадл: сушіння на повітрі або сушіння в машині. Обидва мають свої переваги. «Щоб зберегти якість ваших простирадл, найкраще сушити їх на повітрі», — каже експерт. «Ви можете повісити їх на мотузку або розкласти». Цей метод займає більше часу, але він екологічно чистий і не піддає ваші листи можливому тепловому пошкодженню в довгостроковій перспективі. Щоб висушити на повітрі, прикріпіть простирадла шпильками до білизняної мотузки або повісьте їх на сушарку.

Ви також можете кинути їх у сушарку. Виберіть низький або середній рівень нагріву, щадний цикл прання та додайте в суміш кілька кульок для сушіння вовни. «Кульки допоможуть аерувати та розділяти вашу білизну, скорочуючи час сушіння та запобігаючи утворенню грудок», — каже експерт. «Негайно вийміть простирадла із сушарки після циклу, щоб запобігти перегріванню та потенційному пошкодженню тканини».

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