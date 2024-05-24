Правильно стирать постельное белье – это важная задача, ведь от этого зависит не только наш комфорт, но и качество нашего сна. Вот как это сделать.

Шаг 1. Прочтите этикетку по уходу

Белье имеет разные ткани, переплетения, цвета и текстуры, поэтому важно сначала прочесть этикетку ухода на комплекте белья, чтобы знать, как его стирать, не повредив. "Эта этикетка содержит важную информацию, такую ​​как рекомендованная температура стирки, тип цикла и любые моющие средства или добавки, которых следует избегать", - говорит эксперт. «Соблюдение этих инструкций гарантирует, что ваше белье будет обрабатываться максимально бережно, продлевая срок службы и сохраняя качество».

Шаг 2: предварительная обработка пятен

Вы захотите еще раз осмотреть свои простыни, прежде чем бросить их в стирку, чтобы проверить наличие потенциальных пятен. «Тщательно проверьте свои простыни на наличие любых пятен, которые могут нуждаться в специальной предварительной обработке перед тем, как стирать постельное белье, и обработайте их соответствующим образом», — говорит эксперт.

Если вы нашли пятна, воспользуйтесь пятновыводителем или натуральной альтернативой, например пищевой содой или уксусом, для предварительной обработки любых пятен. Если вы боитесь повредить простыни, сначала проверьте небольшой участок пятновыводителя, прежде чем продолжать. «Для удаления пятен можно использовать природные растворы, например белый уксус с водой или пищевую соду, смешанную с водой», – говорит эксперт. «В качестве альтернативы, предварительно обработайте пятна водой с мягким моющим средством перед стиркой».

Шаг 3: Добавьте моющее средство

Добавьте моющее средство — наши эксперты рекомендуют использовать мягкое моющее средство, чтобы правильно стирать постельное белье. Будьте осторожны, чтобы добавить правильное количество; ты не хочешь переусердствовать. «Использование рекомендуемого количества помогает избежать остатков, сохраняя ваши простыни чистыми и мягкими», — говорит эксперт.

Шаг 4: Загрузите простыни в стиральную машину

Рекомендуется стирать постельное белье отдельно и не перегружать стиральную машину другими объемными предметами, например банными полотенцами; это может привести к неравномерной стирке и износу, по словам Фелисиано. Если ваши листы свернуты, пора разделить их, поскольку вы захотите загружать их неплотно, чтобы предотвратить слипание, говорит Соколовский. «Убедитесь, что у них достаточно места для свободного передвижения во время цикла стирки», — говорит эксперт.

Шаг 5: Выберите температуру воды и цикл стирки

Это шаг, на котором вы захотите проконсультироваться с этикеткой ухода – как правило, выбор теплой или горячей воды является лучшим вариантом, поскольку это убьет бактерии и пылевые клещи и поможет удалить пятна и жир. Но если ваши простыни изготовлены из более деликатной ткани, вы можете выбрать прохладную температуру. «Теплая вода помогает удалить жир и пятна из хлопчатобумажных простыней, тогда как более низкие температуры подходят для более деликатных тканей, чтобы предотвратить усадку или повреждение», — говорит эксперт.

Если вы стираете простыни из хлопка, микрофибры, полиэстера или их смеси, обычный цикл стирки подойдет. Но если ваши простыни изготовлены из шелка или льна, выбирайте деликатный или нежный вариант.

Шаг 6. Высушите простыни

У вас есть два варианта сушки простыней: сушка на воздухе или сушка в машине. Оба имеют свои преимущества. «Чтобы сохранить качество ваших простыней, лучше всего сушить их на воздухе», – говорит эксперт. "Вы можете повесить их на веревку или разложить". Этот метод занимает больше времени, но он экологически чист и не подвергает ваши листы возможному тепловому повреждению в долгосрочной перспективе. Чтобы высушить на воздухе, прикрепите простыни шпильками к бельевой веревке или повесьте их на сушилку.

Вы также можете бросить их в сушилку. Выберите низкий или средний уровень нагрева, щадящий цикл стирки и добавьте в смесь несколько шариков для сушки шерсти. «Шарики помогут аэрировать и разделять ваше белье, сокращая время сушки и предотвращая образование комков», — говорит эксперт. «Немедленно извлеките простыни из сушилки после цикла, чтобы предотвратить перегревание и потенциальное повреждение ткани».

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