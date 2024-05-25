Фонд реалізує проект надання багатоцільової грошової допомоги у партнерстві з благодійним фондом "Право на захист".

Різні благодійні організації надають грошову допомогу українцям, і Peace Winds Japan не є винятком. Ця організація здійснює грошові виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які постраждали від бойових дій і проживають у Запоріжжі та області. Про це мовиться у Telegram-каналі "Енергодар це Україна".

Цей фонд реалізує проєкт надання багатоцільової грошової допомоги у партнерстві з благодійним фондом "Право на Захист". Грошова допомога нараховується, якщо особа має хоча б один критерій вразливості та відповідає двом умовам.

Учасниками проєкту можуть стати ті внутрішньо переміщені особи (ВПО), чий щомісячний дохід не перевищує 6318 гривень. Однак для отримання грошової допомоги необхідно належати до однієї з наступних категорій уразливості:

Одинокі батьки або матері

Сім'ї, в яких є особи з інвалідністю

Сім'ї, де є вагітна жінка

Багатодітні сім'ї

Прийомні сім'ї або опікуни

Сім'ї з дітьми віком до одного року

Особи з хронічними захворюваннями

Українці віком від 60 років

Особи з інвалідністю підгрупи "А"

Під час реєстрації всі члени домогосподарства мають бути присутніми і надати всю необхідну інформацію, зазначену в опитуванні.

Жителям міста та області спершу потрібно пройти онлайн-опитування. Після обробки анкет працівники благодійного фонду зв'яжуться з тими, хто зможе продовжити процес реєстрації для отримання допомоги.

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